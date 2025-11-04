İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Azərbaycanda süni intellekt sahəsində ilk standartlar tətbiq edilib

    İKT
    • 04 noyabr, 2025
    • 19:45
    Azərbaycanda süni intellekt sahəsində ilk standartlar tətbiq edilib

    Azərbaycanda süni intellektin (AI) inkişafı üzrə milli strategiya çərçivəsində dörd standart tətbiq edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İnnovasiyalar və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin (İRİA) kommersiya direktoru Salar İmaməliyev Bakıda keçirilən "StrategEast: Dövlət və İnformasiya Texnologiyaları Avrasiya Forumu 2025" forumunun açılış mərasimində bildirib.

    S.İmaməliyevin sözlərinə görə, ilin əvvəlində hökumət "Azərbaycan Respublikasının 2025–2028-ci illər üçün süni intellekt Strategiyası"nı - davamlı AI ekosisteminin yaradılmasına yönəlmiş hərtərəfli yol xəritəsini təsdiqləyib.

    "Bu strategiya zəruri infrastrukturun formalaşdırılmasına, insan kapitalının inkişafına və süni intellektin həm iqtisadiyyata, həm də bütövlükdə cəmiyyətə fayda gətirməsini təmin etməyə yönəlib. Biz artıq beynəlxalq bazar təhlili aparmışıq, qiymətləndirmə metodologiyalarını qlobal standartlarla uzlaşdırmışıq və dövlət qurumları arasında Rəqəmsal Məcəlləni əlaqələndiririk. Bu standartlardan dördü artıq tətbiq edilib və vətəndaşların rifahına xidmət edir", - o qeyd edib.

    S.İmaməliyev vurğulayıb ki, ölkədə süni intellektin tətbiqini sürətləndirmək üçün Süni İntellekt Akademiyası yaradılıb. Bu akademiya strategiyanın həyata keçirilməsinin əsas mərhələlərindən biridir.

    "Akademiyanın missiyası qabaqcıl dünya təcrübələrini akademik mühitə inteqrasiya etməkdir. Biz təhsilə və tədqiqatlara diqqət yetiririk, eyni zamanda, tədris proqramları MIT, "Stanford", "Harvard" və "Carnegie Mellon" kimi universitetlərin səviyyəsinə uyğun olacaq. Lakin bizim hədəfimiz akademiyadan kənara çıxaraq gündəlik həyatı əhatə edir. Yaradılan sistem artıq 98 % dəqiqlik nümayiş etdirir, istifadəçiləri ehtimal edilən cavablarla deyil, etibarlı və hüquqi cəhətdən düzgün nəticələrlə təmin edir", - İRİA-nın nümayəndəsi əlavə edib.

    Azərbaycan süni intellekt İRİA Salar İmaməliyev StrategEast
    В Азербайджане внедрены первые стандарты в сфере искусственного интеллекта

    Son xəbərlər

    20:08

    Kallas 2030-cu ilə qədər Aİ-yə üzv olmaq üçün dörd namizədin adını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    19:58

    Gürcüstan XİN: Aİ-yə üzvlük məsələsindən siyasi alət kimi istifadəyə yönəlmiş cəhdləri pisləyirik

    Digər ölkələr
    19:57

    Bakıda Azərbaycan və Fransa diplomatları arasında danışıqlar aparılıb

    Xarici siyasət
    19:55

    PSJ klubunun futbolçusu "Qızıl oğlan" mükafatının sahibi olub

    Futbol
    19:54

    Alkis Drakinos: "EBRD-nin Azərbaycanda İKT layihələrinə dəstəyi güclü rəqəmsal iqtisadiyyatın formalaşmasına töhfə verir"

    İKT
    19:45

    Azərbaycanda süni intellekt sahəsində ilk standartlar tətbiq edilib

    İKT
    19:32

    Goranboyda 16 yaşlı qızın nişan mərasiminin qarşısı alınıb

    Hadisə
    19:31

    Azərbaycanda yeni iqtisadi mərhələ başlayır - ANALİZ

    Maliyyə
    19:25

    "The Jerusalem Post": Qarabağ müharibəsində Zəfər Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunu daha da artırdı

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti