В Азербайджане в I квартале выдано спецразрешение на оборот 2 522 единиц радиооборудования

В I квартале текущего года в Азербайджане выдано разрешение на гражданский оборот 2 522 единиц радиооборудования.

Как сообщили Report в Агентстве информационно-коммуникационных технологий, по 83 единицам оборудования в выдаче разрешения отказано в соответствии с законодательством. Еще по 3 обращениям ожидаются заключения профильных структур.

За отчетный период поступило 226 обращений от физических и юридических лиц. В общей сложности рассмотрены материалы по 7 694 единицам оборудования.

В ходе проверок установлено, что для 5 091 единицы импортируемого оборудования разрешение не требуется. Об этом уведомлены заявители и соответствующие органы.

Также по результатам правовых и технических исследований по обращениям трех юридических лиц аннулированы разрешения на 157 единиц оборудования.