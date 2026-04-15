    В Азербайджане в I квартале выдано спецразрешение на оборот 2 522 единиц радиооборудования

    В I квартале текущего года в Азербайджане выдано разрешение на гражданский оборот 2 522 единиц радиооборудования.

    Как сообщили Report в Агентстве информационно-коммуникационных технологий, по 83 единицам оборудования в выдаче разрешения отказано в соответствии с законодательством. Еще по 3 обращениям ожидаются заключения профильных структур.

    За отчетный период поступило 226 обращений от физических и юридических лиц. В общей сложности рассмотрены материалы по 7 694 единицам оборудования.

    В ходе проверок установлено, что для 5 091 единицы импортируемого оборудования разрешение не требуется. Об этом уведомлены заявители и соответствующие органы.

    Также по результатам правовых и технических исследований по обращениям трех юридических лиц аннулированы разрешения на 157 единиц оборудования.

    Azərbaycanda I rübdə 2 522 radio avadanlığının mülki dövriyyəsinə xüsusi icazə alınıb

    Армандс Краузе: Латвия готова содействовать в восстановлении лесов в Карабахе - ИНТЕРВЬЮ

    Линь Цзянь: КНР не оказывает военную поддержку Ирану, все обвинения - чистая выдумка

    Anglo Asian Mining в I квартале увеличила добычу меди в Азербайджане почти в 7 раз

    В Азербайджане за три месяца из оборота изъяты наркотики на 76 млн манатов

    Самвел Карапетян начал процесс отказа от всех гражданств, помимо армянского

    Землетрясение магнитудой выше 5,9 зафиксировано у берегов Коста-Рики

    Азербайджан принял участие в создании инвестиционной платформы "Galaxy Orientis"

    В Ясамале 31 обнаруженный памятник может быть взят под госохрану

    Гадир Халилов: При приеме документов в зарубежные вузы может использоваться ИИ

