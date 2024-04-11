C начала года заблокированы 2,8 млн вредоносных электронных писем, адресованных госучреждениям

Государственная электронная почтовая система обработала 7 млн 865 тыс. 699 электронных писем в январе-марте этого года, из которых 7 млн 185 тыс. 983 были доставлены адресатам, а 679 тыс. 716 - заблокированы из-за вредоносного содержимого.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана, число заблокированных вредоносных электронных писем сократилось на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В 2023 году государственная электронная почтовая система обработала 27 млн 756 тыс. писем, из которых 24 млн 716 тыс. были доставлены адресатам, а 2 млн 773 тыс. - заблокированы из-за вредоносного содержимого.

Напомним, что государственная электронная почтовая система создана Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджана для использования госучреждениями.