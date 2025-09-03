Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война

    В Азербайджане в августе заблокированы два поддельных домена, имитировавших госструктуры

    ИКТ
    • 03 сентября, 2025
    • 17:28
    В Азербайджане в августе заблокированы два поддельных домена, имитировавших госструктуры

    В Азербайджане в августе зафиксированы 39 индикаторов кибератак, а их блокировка позволила предотвратить направленные APT-атаки на государственные учреждения.

    Об этом сообщили Report в Государственной службе специальной связи и информационной безопасности.

    В прошлом месяце через сеть AzStateNet было нейтрализовано более 31,7 млн вредоносных переходов, системой Sandbox - 8 408 зараженных файлов, а централизованным решением по безопасности - около 2,85 млн вредоносных действий.

    Кроме того, с использованием средств киберразведки обнаружены и заблокированы два поддельных домена, внешне схожих с доменами госструктур.

    кибератаки домены информационная безопасность госструктуры
    Азербайджанская версия
    Azərbaycanda avqustda dövlət qurumlarını hədəfləyən iki saxta domen bloklanıb

