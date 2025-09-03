В Азербайджане в августе заблокированы два поддельных домена, имитировавших госструктуры

В Азербайджане в августе зафиксированы 39 индикаторов кибератак, а их блокировка позволила предотвратить направленные APT-атаки на государственные учреждения.

Об этом сообщили Report в Государственной службе специальной связи и информационной безопасности.

В прошлом месяце через сеть AzStateNet было нейтрализовано более 31,7 млн вредоносных переходов, системой Sandbox - 8 408 зараженных файлов, а централизованным решением по безопасности - около 2,85 млн вредоносных действий.

Кроме того, с использованием средств киберразведки обнаружены и заблокированы два поддельных домена, внешне схожих с доменами госструктур.