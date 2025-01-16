В Азербайджане утверждена "Концепция цифрового развития"

Президент Ильхам Алиев утвердил "Концепцию цифрового развития".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Концепции цифрового развития".

Как сообщает Report, согласно указу, координацию и контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Концепцией, будет осуществлять Кабинет министров, а функции Оператора цифрового развития возложены на Министерство цифрового развития и транспорта.

Финансирование проектов по формированию и совершенствованию государственных информационных систем и ресурсов, а также организации и совершенствованию электронных услуг государственными органами (за исключением высших категорий госорганов, органов, обеспечивающих безопасность охраняемых лиц, защищенных и стратегических объектов, субъектов разведывательной и контрразведывательной деятельности, а также проектов, финансируемых за счет средств внебюджетных государственных фондов) будет обеспечиваться на основании заключения Министерства цифрового развития и транспорта (по согласованию с Министерством финансов).