В Азербайджане усилят контроль за обработкой данных в системах искусственного интеллекта

В Азербайджане ведется работа над документом, устанавливающим требования к безопасности искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Главного управления Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Турал Мамедов на мероприятии "Законодательство в области кибербезопасности в Азербайджане".

По его словам, внутри структуры обсуждаются шаги, необходимые для одновременного обеспечения защиты государственных данных и создания удобной, практичной среды для госорганов.

"Мы также работаем над документом, который установит требования к безопасности искусственного интеллекта. В зависимости от того, какие данные используются и как они обрабатываются в ИИ-системах, будет приниматься решение - допустима ли передача этих данных в облачную среду. Исходя из классификации информации, можно будет определить, какие данные разрешено передавать, а для каких необходимо обучать собственные модели внутри государственных структур", - отметил он.

Т. Мамедов добавил, что для этих целей созданы два основных центра: один действует при Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, другой - при Министерство экономики.

"Поскольку машинное обучение и связанные с ним технологии требуют значительных вычислительных мощностей, оба центра оснащены высокопроизводительными вычислительными ресурсами", - подчеркнул замначальника.