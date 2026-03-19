    В Азербайджане средняя зарплата в секторе информации и связи выросла на 4,1%

    В Азербайджане средняя зарплата в секторе информации и связи выросла на 4,1%

    Среднемесячная номинальная заработная плата в секторе информации и связи в Азербайджане в январе достигла 1 930 манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, этот показатель в государственном секторе составил 1 740 манатов, в частном - 2 050 манатов.

    По сравнению с аналогичным периодом 2025 года среднемесячная номинальная заработная плата в секторе выросла на 4,1%, в том числе в госсекторе - на 13,4%, в частном же снизилась на 2,1%.

    По состоянию на 1 февраля 2026 года численность наемных работников в секторе составила 33,3 тыс. человек, что на 1,2% меньше показателя годом ранее.

    Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 4 %-dən çox artıb
    В Азербайджане средняя зарплата в секторе информации и связи выросла на 4,1%

