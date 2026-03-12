В Азербайджане создадут единый портал и реестр для защиты персональных данных

Новый законопроект "О защите персональных данных" разрабатывается на основе европейского опыта и предусматривает усиление контроля за обработкой данных, превентивные меры безопасности и расширение прав граждан.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель сектора защиты персональных данных Службы электронной безопасности Хаяла Бабаева на форуме в Баку на тему "Потребители в современном цифровом мире: электронная торговля, цифровые услуги и вопросы безопасности".

Она отметила, что документ направлен на гармонизацию законодательства с международными стандартами.

"Закон установит четкие требования для бизнеса по обработке персональных данных. Для граждан же предусмотрены новые, более широкие права, чтобы они не теряли контроль над защитой персональных данных на фоне цифровизации", - сказала Бабаева.

По ее словам, проект предусматривает внедрение механизмов превентивного контроля, усиление требований к безопасности данных, обязательное уведомление о киберинцидентах и назначение ответственных лиц по защите персональных данных в организациях.

Кроме того, Бабаева отметила, что планируется создание единого портала по защите персональных данных и государственного реестра информационных систем персональных данных, часть которого будет открыта для общественности: "Это позволит гражданам получать информацию о том, какие организации и с какой целью используют персональные данные".