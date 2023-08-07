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В Азербайджане с сегодняшнего дня оплата парковки будет безналичной

В Азербайджане с сегодняшнего дня оплата парковки будет безналичной В Азербайджане с сегодняшнего дня плата за парковку транспортных средств будет осуществляться в безналичном порядке.
ИКТ
7 августа 2023 г. 01:37
В Азербайджане с сегодняшнего дня оплата парковки будет безналичной

В Азербайджане с сегодняшнего дня плата за парковку транспортных средств будет осуществляться в безналичном порядке.

Как сообщает Report, оплату можно будет произвести через приложение AzParking, разработанное Азербайджанским агентством наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Управление парковочными местами на государственных автомобильных дорогах на административной территории Баку на основе новых правил, утвержденных соответствующим постановлением Кабинета министров, служит установлению дисциплины в этой сфере, обеспечению финансовой прозрачности путем предотвращения незаконного сбора средств.

Напомним, что Агентство наземного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана 1 августа представило мобильное приложение Azparking для управления парковкой. Мобильное приложение можно скачать как в App Store, так и в Google Play Store.

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən nəqliyyat vasitələrinin parklanmasına görə ödənişlərin yığımı nağdsız olacaq

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