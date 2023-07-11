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В Азербайджане разрабатываются специальные детекторы для исследования поверхности Луны

В Азербайджане разрабатываются специальные детекторы для исследования поверхности Луны В Азербайджане разрабатываются новые детекторы HardGamm и HardPix, которые будут использоваться для исследования водородного состава структур на поверхности Луны.
ИКТ
11 июля 2023 г. 12:46
В Азербайджане разрабатываются специальные детекторы для исследования поверхности Луны

В Азербайджане разрабатываются новые детекторы HardGamm и HardPix, которые будут использоваться для исследования водородного состава структур на поверхности Луны.

Как сообщает Report, эта работа проводится в сотрудничестве между Институтом радиационных проблем Министерства науки и образования, департаментом ядерных исследований Агентства инноваций и цифрового развития, а также чешским Институтом экспериментальной и прикладной физики и Университетом Западной Богемии.

Микропиксельный лавинный фотодиод (MAPD-3NM) Hardgamm разработан азербайджанской командой, а электронный модуль - чешской компанией.

В этом месяце в Институте радиационных проблем была испытана первая версия детектора HardGamm. Испытания провели руководитель группы института, доктор физических наук Фарид Ахмедов, руководитель группы департамента ядерных исследований Агентства инноваций и цифрового развития, доктор философии по физике Азер Садыгов, руководитель группы Института экспериментальной и прикладной физики Чехии Михаэль Холик и руководитель группы Университетом Западной Богемии Ондрей Урбан.

Результаты испытаний будут представлены на Международном конгрессе астронавтики, который пройдет в Баку 2-6 октября 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda ayın səthini tədqiq etmək üçün xüsusi detektorlar hazırlanır

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