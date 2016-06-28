В Азербайджане распространяются вирусные видео на мобильные телефоны через facebook - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане выявлены случаи распространения вируса на мобильные телефоны посредством приложения facebook.

Об этом Report сообщил один из пользователей местного мобильного оператора.

Согласно информации, пользователи facebook при нажатии на видео на турецком языке под названием "Рабочая машина опрокинула башню на автомобиль", "Плохой результат шутки женщины против мужчин" и т.д. вместо этих кадров направляются на сайт hitvideos.pw. После перехода по вирусной ссылке абонентов вводят в заблуждение, предлагая нажать Play для проигрывания видео. После нажатия на Play с баланса абонента автоматически высчитывается 0,59 маната и приходит оповещение о том, что эта сумма будет списываться ежедневно. Затем абоненту приходит СМС с инструкциями об отказе от этой услуги.

Выявлено, что распространяющие вирус видео связаны с компанией Navigator Mobile Services (NMS, которая списывает деньги с баланса абонентов).

Отметим, что ранее пользователи местных мобильных операторов также заявляли, что при переходе на некоторые новостные сайты они перенаправляются на сайт hot-ero.net. Согласно информации, вирус показывает EROTUBE 18+, после нажатия Play списываются деньги, затем вместо видео предлагается фото эротического содержания. Затем абоненту приходит СМС с инструкциями об отказе от этой услуги. Сообщалось, что аналогичный вирус также осуществляет переход на сайт wap.edugate.az.

Было установлено, что услуга, распространяющая вирус, предлагается мобильным операторам компанией Navigator Mobile Services (NMS). Компания сотрудничает с действующими в стране мобильными операторами и подобные переходы происходят в любых смартфонах.

Напомним, что, по распространенной ранее информации, аналогичные вирусы распространялись через приложение WhatsApp и предлагались все той же компанией NMS. В связи с данным вопросом Центр электронной безопасности министерства связи и высоких технологий сделал заявление о том, что с поддельных аккаунтов WhatsApp приходят фальшивые сообщения пользователям Whatsapp в Азербайджане. В заявлении отмечено, что в поступающих сообщениях говорится: "Картинки экрана Whatsapp и обновления смайликов доступно для вашего номера +994XXXXXXXXX. "Обновите сейчас!", "Нажмите на данный текст!".

После короткого расследования выявлено, что владельцами сайта компании NMS и сайтов, распространяющих видео вирусного содержания, являются одни и те же лица - Аслан Гаджиев и Анар Гаджиев.

Report предлагает видео о том, как действует сайт hot-ero.net.