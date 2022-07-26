В Азербайджане пройдет хакатон "Энергетика и IV промышленная революция"

9-11 сентября в Бакинской высшей школе нефти пройдет хакатон "Энергетика и IV промышленная революция", организованный совместно Государственной нефтяной компанией (SOCAR) и Центром анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) при Министер

9-11 сентября в Бакинской высшей школе нефти пройдет хакатон "Энергетика и IV промышленная революция", организованный совместно Государственной нефтяной компанией (SOCAR) и Центром анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) при министерстве экономики.

Об этом Report сообщили в SOCAR.

Конкурс организован с целью поддержки инновационных идей по применению "зеленых" и цифровых энергетических технологий, расширению использования возобновляемых источников энергии и укреплению энергетической безопасности в Азербайджане, особенно в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах. В связи с этим хакатон "Энергетика и IV промышленная революция" будет проводиться по категориям "Энергетика и интернет вещей", "Энергетика и искусственный интеллект", "Энергетика и цифровая экономика".

Согласно условиям конкурса, команды, занявшие первые три места, получат денежные вознаграждения в размере 5 000 манат, 3 000 манат и 2 000 манат соответственно. Помимо этого, еще двум командам будет вручен поощрительный приз в размере 500 манатов.

Желающие принять участие в хакатоне могут подать заявку в оргкомитет до 20 августа.