В Азербайджане приняты новые госстандарты в сфере телекоммуникаций

    ИКТ
    • 28 августа, 2025
    • 13:03
    Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) принял новые государственные стандарты в сфере телекоммуникаций.

    Как сообщает Report со ссылкой на AZSTAND, это госстандарты AZS ITU-T L.1330:2025 – "Измерение и показатели энергоэффективности для телекоммуникационных сетей", а также AZS ITU-T G 827:2025 "Параметры эффективности и требования к международным сквозным цифровым линиям передачи с постоянной скоростью передачи битов".

    Эти стандарты обеспечивают техническую основу для определения, сравнения, оптимизации показателей энергопотребления оборудования в мобильных и стационарных сетях, а также параметры линий передачи. Применение указанных госстандартов позволит операторам связи эффективно управлять энергопотреблением, снижать эксплуатационные расходы и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

    #госстандарт   #AZSTAND   #телекоммуникации   #энергопотребление   #экология  
    Azərbaycanda telekommunikasiya sahəsində yeni dövlət standartları qəbul edilib

