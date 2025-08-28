В Азербайджане приняты новые госстандарты в сфере телекоммуникаций

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) принял новые государственные стандарты в сфере телекоммуникаций.

Как сообщает Report со ссылкой на AZSTAND, это госстандарты AZS ITU-T L.1330:2025 – "Измерение и показатели энергоэффективности для телекоммуникационных сетей", а также AZS ITU-T G 827:2025 "Параметры эффективности и требования к международным сквозным цифровым линиям передачи с постоянной скоростью передачи битов".

Эти стандарты обеспечивают техническую основу для определения, сравнения, оптимизации показателей энергопотребления оборудования в мобильных и стационарных сетях, а также параметры линий передачи. Применение указанных госстандартов позволит операторам связи эффективно управлять энергопотреблением, снижать эксплуатационные расходы и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.