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В Азербайджане представлена цифровая подпись нового поколения 

В Азербайджане представлена цифровая подпись нового поколения  Сегодня ООО AzInTelecom при Министерстве цифрового развития и транспорта провело презентацию цифровой подписи нового поколения.
ИКТ
11 февраля 2022 г. 10:28
В Азербайджане представлена цифровая подпись нового поколения 

Сегодня ООО AzInTelecom при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана провело презентацию цифровой подписи нового поколения.

Цифровая подпись под названием SIMA была разработана в рамках государственно-частного партнерства с компаниями Svort Technologies и ООО Sinam, сообщает Report.

Через SİMA можно будет получить услуги электронного правительства, а также услуги и продукты банков, небанковских кредитных организаций (НКО), страховых компаний, мобильных операторов, магазинов электроники и бытовой техники, ТВ и интернет-провайдеров.

"Новый продукт ускорит цифровую трансформацию в Азербайджане, будет стимулировать использование онлайн - сервисов", - отметил советник министра Рашад Байрамов.

Временно исполняющий обязанности председателя правления AzInTelecom Эльхан Азизов сообщил, что SİMA будет запущена и станет доступной для граждан в ближайшее время. По его словам, достаточно загрузить цифровую подпись нового поколения, работающую через мобильное приложение, на мобильное устройство и зарегистрироваться один раз.

Коммерческий директор AzInTelecom Руслан Алиев отметил, что SİMA, объединяющая технологии распознавания лиц, "открытого ключа" и облачные технологии, основана на биометрической аутентификации. Таким образом, проверяется, принадлежит ли удостоверение личности, которое пользователь сканирует с помощью мобильного приложения, этому лицу. Тестовая операция проводится в режиме реального времени на основе распознавания лиц через веб-камеру мобильного устройства. Если данные, содержащиеся в удостоверении личности, принадлежат этому лицу, пользователю выдается сертификат подписи, в противном случае на запрос дается отказ.

На мероприятии было отмечено, что SİMA имеет такие преимущества как снижение затрат, предотвращение потери времени, возможность интеграции в любую систему, а также возможность быстрой регистрации пользователей.

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