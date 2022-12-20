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В Азербайджане предлагают создать Фонд для подготовки ИКТ-специалистов

В Азербайджане предлагают создать Фонд для подготовки ИКТ-специалистов При министерстве цифрового развития и транспорта необходимо создать специальный фонд по подготовке специалистов в сфере ИКТ.
ИКТ
20 декабря 2022 г. 14:56
В Азербайджане предлагают создать Фонд для подготовки ИКТ-специалистов

При министерстве цифрового развития и транспорта необходимо создать специальный фонд по подготовке специалистов в сфере ИКТ.

Как передает Report, об этом на заседании Милли Меджлиса заявил депутат Руфат Гулиев.

По его словам, фонд может назначать специальную стипендию студентам вузов, интересующимся данной областью.

"К примеру, министерство сельского хозяйства выделяет специальную стипендию студентам, что является мотивацией для изучения этой отрасли. Необходимо постараться внедрить подобную практику и в сфере ИКТ. Думаю, 10-15 отличившимся магистрам можно было бы выделять специальную стипендию", - сказал он.

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Версия на английском языке Azerbaijani MP offers to establish special fund to train ICT specialist
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda İKT mütəxəssisi hazırlığı ilə bağlı xüsusi fondun yaradılması təklif olunur

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