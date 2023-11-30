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В Азербайджане подписан меморандум о взаимопонимании в сфере развития экосистемы инноваций и стартапов

В Азербайджане подписан меморандум о взаимопонимании в сфере развития экосистемы инноваций и стартапов В Баку в рамках "Инновационного саммита InMerge" между Министерством экономики, Министерством науки и образования, Министерством цифрового развития и транспорта, Государственной нефтяной компанией (SOCAR) и ООО Pasha Holding был подписан меморандум о взаи
ИКТ
30 ноября 2023 г. 14:22
В Азербайджане подписан меморандум о взаимопонимании в сфере развития экосистемы инноваций и стартапов

В Баку в рамках "Инновационного саммита InMerge" между Министерством экономики, Министерством науки и образования, Министерством цифрового развития и транспорта, Государственной нефтяной компанией (SOCAR) и ООО Pasha Holding подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области развития экосистемы инноваций и стартапов в стране.

Как сообщает Report, церемония организована Центром анализа и координации IV промышленной революции (4SİM) при Министерстве экономики при участии первого заместителя министра экономики Эльнура Алиева, министра науки и образования Эмина Амруллаева, министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева, президента SOCAR Ровшана Наджафа и генерального директора PASHA Holding Джалала Гасымова.

Согласно меморандуму, стороны будут сотрудничать в области проведения мероприятий по развитию инноваций и экосистемы стартапов, реализации проектов, организации инкубационных программ для развития стартапов. Кроме того, достигнута договоренность о проведении программ акселерации и выхода стартапов на глобальный рынок, проведении тренингов по "доступу к предпринимательству" для студентов учебных заведений, а также мероприятия "Бакинский инвестиционный день" (Baku ID).

Меморандум о взаимопонимании подписали исполнительный директор 4SIM Фариз Джафаров, председатель Фонда развития образования Министерства науки и образования Эльнур Насибов, председатель Агентства инноваций и цифрового развития Министерства цифрового развития и транспорта Инара Велиева, вице-президент SOCAR Кянан Наджафов и начальник отдела инноваций PASHA Holding Фаррух Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda innovasiya və startap ekosisteminin inkişafı üçün Anlaşma Memorandumu imzalanıb

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