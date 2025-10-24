В Азербайджане оценят готовность госструктур к внедрению ИИ

В Азербайджане начата работа по оценке уровня готовности государственных учреждений к внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ). Для этого уже утверждены специальные критерии и методика оценки.

Как сообщает Report, об этом заявил коммерческий директор Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) Салар Имамалиев на международной конференции "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект - для человека и трансформации" в Баку.

По его словам, агентство уже провело ряд рыночных исследований и первичных оценок как в государственных, так и в частных структурах.

"Мы уже организовали центры подготовки по искусственному интеллекту для сотрудников Министерства науки и образования, Государственного экзаменационного центра и Агентства психического здоровья. Главная цель - повышение качества и человекоориентированности государственных услуг", - подчеркнул представитель İRİA.