    • 24 октября, 2025
    • 14:44
    В Азербайджане оценят готовность госструктур к внедрению ИИ

    В Азербайджане начата работа по оценке уровня готовности государственных учреждений к внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ). Для этого уже утверждены специальные критерии и методика оценки.

    Как сообщает Report, об этом заявил коммерческий директор Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) Салар Имамалиев на международной конференции "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект - для человека и трансформации" в Баку.

    По его словам, агентство уже провело ряд рыночных исследований и первичных оценок как в государственных, так и в частных структурах.

    "Мы уже организовали центры подготовки по искусственному интеллекту для сотрудников Министерства науки и образования, Государственного экзаменационного центра и Агентства психического здоровья. Главная цель - повышение качества и человекоориентированности государственных услуг", - подчеркнул представитель İRİA.

