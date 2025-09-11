В Азербайджане начата разработка первого национального электронного водного атласа

В Азербайджане впервые создается электронная информационная система водного хозяйства и национальный водный атлас на основе геоинформационных технологий.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Ильхам Байрамов заявил на панельной дискуссии в рамках Бакинской водной недели.

По его словам, к проекту привлечены Минсельхоз, Минэкологии, Минцифры и транспорта, а также "Азеркосмос" и другие структуры.

"Электронная система позволит вести полный учет водных ресурсов - от рек и подземных источников до конечного потребителя, а также онлайн контролировать их распределение и использование", - отметил он.

По словам Байрамова, цель атласа в том, чтобы объединить в единой базе все данные о водных ресурсах и инфраструктуре страны. Атлас будет интегрирован с другими государственными базами и получит удобный онлайн-интерфейс, которым смогут пользоваться госструктуры, компании и потребители.