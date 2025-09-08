В Азербайджане начала работу Академия ИИ

Сегодня в Баку состоялось открытие Академии искусственного интеллекта ("AI Academy").

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

В мероприятии приняли участие министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и министр науки и образования Эмин Амруллаев.

Отметим, что AI Academy - это учебный центр, который будет функционировать при поддержке AZCON Holding. Академия создана на основе "Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025-2028 годы".

Основной целью Академии искусственного интеллекта является подготовка специалистов в сфере ИИ и ускорение цифровой трансформации в стране. Академия также ставит перед собой задачу в будущем превратить Азербайджан в ведущий региональный центр по обучению искусственному интеллекту и внедрению инновационных проектов.

Учебные программы подготовлены в соответствии с международными стандартами и основаны на опыте ведущих университетов мира. Академический состав представлен специалистами с богатым опытом в области искусственного интеллекта и современных технологий.

На мероприятии также был представлен прототип крупной языковой модели искусственного интеллекта. Этот прототип был создан на основе 10 миллиардов токенов и 1,2 миллиона синтетических данных. Проект не только демонстрирует возможности Азербайджана в сфере суверенного искусственного интеллекта, но и оценивается как важный этап в развитии национальной инновационной экосистемы.