В Азербайджане число заблокированных вредоносных ссылок в ноябре сократилось на 65%
ИКТ
- 03 декабря, 2025
- 15:50
В январе-ноябре текущего года в сети AzStateNet заблокировано 430 млн 241 тыс. вредоносных ссылок.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу специальной связи и информационной безопасности, это на 42% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В ноябре заблокировано 20,933 млн вредоносных ссылок, что на 65% меньше, чем годом ранее.
За 11 месяцев посредством установленной у конечных пользователей центральной антивирусной системы заблокировано 22 млн 367 тыс. 344 вредоносных электронных документа, а защитной системой Sandbox - 92 603, что соответственно в 6 раз больше и на 50% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
