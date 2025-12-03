В Азербайджане число заблокированных вредоносных ссылок в ноябре сократилось на 65%

В январе-ноябре текущего года в сети AzStateNet заблокировано 430 млн 241 тыс. вредоносных ссылок.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу специальной связи и информационной безопасности, это на 42% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ноябре заблокировано 20,933 млн вредоносных ссылок, что на 65% меньше, чем годом ранее.

За 11 месяцев посредством установленной у конечных пользователей центральной антивирусной системы заблокировано 22 млн 367 тыс. 344 вредоносных электронных документа, а защитной системой Sandbox - 92 603, что соответственно в 6 раз больше и на 50% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.