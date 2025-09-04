Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война

    В Азербайджане число заблокированных вредоносных ссылок в августе сократилось на 40%

    ИКТ
    • 04 сентября, 2025
    • 10:29
    В Азербайджане число заблокированных вредоносных ссылок в августе сократилось на 40%

    В январе-августе текущего года в сети AzStateNet заблокировано 346,64 млн вредоносных ссылок.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу специальной связи и информационной безопасности, это на 38% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    В августе заблокировано 31,76 млн вредоносных ссылок, что на 40% меньше, чем годом ранее.

    За 8 месяцев посредством установленной у конечных пользователей центральной антивирусной системы заблокировано 18 млн 697 тыс. 200 вредоносных электронных документов, а защитной системой Sandbox - 71 075, что соответственно в 6,1 раз больше и на 58% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    AzStateNet кибербезопасность вредоносные ссылки
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycanda bloklanan zərərli keçidlərin sayı avqustda 40 % azalıb

    Последние новости

    10:29

    В Азербайджане число заблокированных вредоносных ссылок в августе сократилось на 40%

    ИКТ
    10:28

    В августе кибератаки на госучреждения Азербайджана сократились на 25%

    ИКТ
    10:25

    Трамп: Путин и Зеленский пока не готовы к переговорам, но мы своего добьемся

    Другие страны
    10:16

    Эльнур Мамедов расскажет о внешней политике Азербайджана в Национальном университете Перу

    Внешняя политика
    10:13

    Доходы и расходы Фонда восстановления минерально-сырьевой базы увеличились

    Финансы
    09:55

    Министр: Российская делегация посетит Азербайджан в связи с Играми СНГ

    Спорт
    09:47

    В Маштаге в результате автонаезда погибла 34-летняя женщина

    Происшествия
    09:44
    Фото

    Министерство молодежи и спорта запустило проект "Утренний спорт"

    Индивидуальные
    09:42

    В Масаллы 17-летний юноша утонул в водоеме

    Происшествия
    Лента новостей