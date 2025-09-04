В Азербайджане число заблокированных вредоносных ссылок в августе сократилось на 40%
ИКТ
- 04 сентября, 2025
- 10:29
В январе-августе текущего года в сети AzStateNet заблокировано 346,64 млн вредоносных ссылок.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу специальной связи и информационной безопасности, это на 38% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В августе заблокировано 31,76 млн вредоносных ссылок, что на 40% меньше, чем годом ранее.
За 8 месяцев посредством установленной у конечных пользователей центральной антивирусной системы заблокировано 18 млн 697 тыс. 200 вредоносных электронных документов, а защитной системой Sandbox - 71 075, что соответственно в 6,1 раз больше и на 58% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
