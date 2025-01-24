В Азербайджане будет создан Центр совершенства при поддержке Israel Aerospace Industries

Между Агентством инноваций и цифрового развития Азербайджана и израильской корпорацией Israel Aerospace Industries подписан Меморандум о взаимопонимании по расширению экономического, промышленного, научного и технологического сотрудничества в сфере инноваций.
Как сообщает Report, об этом говорится в информации Агентства инноваций и цифрового развития.
В рамках меморандума предусматривается создание Центра совершенства для поддержки развития инноваций в Азербайджане, реализация учебных программ и развитие человеческого капитала. Соглашение также будет способствовать изучению и применению передового международного опыта.
В рамках сотрудничества планируется организация совместных мероприятий, семинаров, форумов и учебных программ с целью укрепления обмена опытом между двумя странами.