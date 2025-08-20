В Азербайджане более 30 стартапов профинансированы через венчурные фонды

На сегодняшний день в Азербайджане более 30 стартапов получили инвестиции через венчурные фонды, ведется работа с учреждениями для расширения данного направления.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по инновациям и цифровому развитию Фарид Османов на заключительном мероприятии проекта "Инностарт" в Баку.

По его словам, одним из важных элементов развития инновационной экосистемы является обеспечение стартапов доступными инструментами финансирования.

"Поэтому, учитывая международный опыт, постоянно принимаются меры по формированию как венчурного финансирования, так и бизнес-ангелов (частные инвесторы, которые вкладывают собственные средства в стартапы и молодые компании на ранних стадиях их развития - ред.). В настоящее время в стране действуют 3 венчурных фонда, и Агентство работает над увеличением их числа", - сказал Османов.