В Азербайджане 3 424 ребенка столкнулись с насилием в прошлом году

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В 2017 году 467 детей столкнулись с проблемами и насилием психологического характера, 1958 детей – по вопросам образования, 530 детей – социального характера, 238 детей – юридического характера и 18 детей – с проблемами со здоровьем. Как сообщает Report, эти цифры отражены в отчете за 2017 год, подготовленном Службой азербайджанской детской горячей линии, созданной при поддержке Azercell Telecom.

Согласно отчету, предоставленному организацией, в 2017 году в Службу азербайджанской детской горячей линии в общей сложности поступило 3424 обращений. Так, 1824 обращений поступило по внутригородским телефонам, 2204 - по мобильным телефонам, а 15 - посредством SMS.

Звонки, поступающие в Службу азербайджанской детской горячей линии за указанный период, не ограничивались лишь городом Баку. Обращения поступали как из других регионов Азербайджана, так и из Турции, России, Украины, Грузии, Дагестана, Южной Кореи, Австрии, Северного Кипра и Казахстана. По результатам анализов, проведенных по звонкам, было выявлено, что основной причиной беспокойств, психологических проблем, наблюдаемых у детей, была недостаточная осведомленность родителей по данному вопросу. Среди обратившихся лиц, также преобладали дети и подростки, страдающие межличностными конфликтами.

Отметим, что основной целью Службы азербайджанской детской горячей линии является оказание экстренной психологической помощи, эмоциональной поддержки каждому ребенку, находящемуся в трудной жизненной ситуации, предоставление ему правильного совета, и при необходимости, его направление в соответствующие реабилитационные центры и организации, а также оказание безотлагательной помощи. С 2010 года Азербайджанская детская горячая линия является полноправным членом Международной глобальной сети Организации детских горячих линий. В данную сеть входят 178 детских горячих линий из 143 стран мира. Согласно отчету Международной организации детских горячих линий, количество обращений на горячие линии ежегодно увеличивается в среднем на 5%. За годы своей деятельности в Службу азербайджанской детской горячей линии поступило всего 32 708 обращений. Служба азербайджанской детской горячей линии предоставляет круглосуточное обслуживание по двум мобильным номерам, трем внутригородским телефонным линиям, одному номеру toll-free и посредством электронной почты. Кроме того, создано мобильное приложение службы для телефонов на базе Android и iOS.

Azercell Telekom основан в 1996 году. Владея 48%-ной долей на рынке мобильных коммуникаций Азербайджана сеть Azercell охватывает 80% территории (без учета 20% оккупированных территорий) и 99,8% населения страны. В настоящее время 4,5 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Компания Azercell привнесла значительное число инноваций в страну, включая технологию GSM, систему предоплаты, услуги мобильного интернета, покрытие сети в метро, телефонный центр в режиме 24/7, центры абонентского обслуживания в режиме 7 дней в неделю, услуги M2M, офисы полного спектра услуг Azercell Express, онлайн-услуги по обслуживанию абонентов, обслуживание абонентов посредством социальных сетей, мобильные офисы на колесах для обслуживания абонентов, услугу мобильной электронной подписи ASAN Imza и т.д. В 2012 году Azercell развернул первые 4G-LTE-услуги в Азербайджане. По результатам опросов о качестве мобильной сети компании Global Wireless Solutions и международных систем, специализирующихся на составлении карт беспроводного покрытия, таких как Opensignal и Testmy.net, сеть Azercell продемонстрировала лучшие результаты среди мобильных операторов Азербайджана.