В Android появилась новая функция

В смартфонах на Android появилась функция обнуления всех подписок в Google Play.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Android Police, данная опция позволит одновременно отключить все программы, которые находятся в режиме бета-тестирования, очистить "список желаний", отписаться от уведомлений о выходе новых программ или игр.

Для того, чтобы воспользоваться функцией, пользователю необходимо зайти в раздел общих настроек телефона и выбрать соответствующий пункт.Как отмечает издание, эта опция позволит устранить неполадки в работе гаджета в случае, если их точная причина неизвестна.