В Агдере восстановлена работа очередной передающей телерадиостанции

Расположенная на территории освобожденного от оккупации Агдеринского района передающая Гасанризская телерадиостанция возобновила свою работу.

Расположенная на территории освобожденного от оккупации Агдеринского района передающая Гасанризская телерадиостанция возобновила свою работу.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, проект осуществлен ПО "Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь".

Станция была обеспечена электроэнергией, установлены и введены в эксплуатацию телевизионный передатчик мощностью 300 Ватт, антенна и другое необходимое оборудование. Начато вещание 8 телеканалов - AzTV, İctimai TV, İdman Azərbaycan TV, Mədəniyyət TV, CBC Sport, ATV, Xəzər TV, Space TV, трансляция которых восстановлена на освобожденных территориях.