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В Агдере восстановлена работа очередной передающей телерадиостанции

В Агдере восстановлена работа очередной передающей телерадиостанции Расположенная на территории освобожденного от оккупации Агдеринского района передающая Гасанризская телерадиостанция возобновила свою работу.
ИКТ
17 января 2025 г. 13:05
В Агдере восстановлена работа очередной передающей телерадиостанции

Расположенная на территории освобожденного от оккупации Агдеринского района передающая Гасанризская телерадиостанция возобновила свою работу.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, проект осуществлен ПО "Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь".

Станция была обеспечена электроэнергией, установлены и введены в эксплуатацию телевизионный передатчик мощностью 300 Ватт, антенна и другое необходимое оборудование. Начато вещание 8 телеканалов - AzTV, İctimai TV, İdman Azərbaycan TV, Mədəniyyət TV, CBC Sport, ATV, Xəzər TV, Space TV, трансляция которых восстановлена на освобожденных территориях.

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