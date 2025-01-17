В Агдере восстановлена работа очередной передающей телерадиостанции

Расположенная на территории освобожденного от оккупации Агдеринского района передающая Гасанризская телерадиостанция возобновила свою работу.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, проект осуществлен ПО "Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь".
Станция была обеспечена электроэнергией, установлены и введены в эксплуатацию телевизионный передатчик мощностью 300 Ватт, антенна и другое необходимое оборудование. Начато вещание 8 телеканалов - AzTV, İctimai TV, İdman Azərbaycan TV, Mədəniyyət TV, CBC Sport, ATV, Xəzər TV, Space TV, трансляция которых восстановлена на освобожденных территориях.