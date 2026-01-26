Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    В 2024/25 годах одобрены заявки на импорт в Азербайджан 162,8 тыс. единиц спецоборудования

    В 2024/25 годах одобрены заявки на импорт в Азербайджан 162,8 тыс. единиц спецоборудования

    В 2024–2025 годах Агентство информационно-коммуникационных технологий рассмотрело обращения на импорт более 173,5 тыс. единиц оборудования.

    Как сообщили Report в агентстве, в частности за указанный период были рассмотрены обращения 1 373 юридических и физических лиц, связанные с выдачей разрешений на ввоз в страну 173 544 единиц оборудования.

    Из них 452 заявителя обратились за получением специального разрешения на импорт 6 970 единиц оборудования различных марок и моделей, подпадающих под перечень предметов с ограниченным гражданским оборотом.

    По 342 обращениям было выдано специальное разрешение на гражданский оборот 4 960 единиц оборудования. По 87 обращениям в отношении 368 единиц оборудования разрешение не было выдано ввиду отсутствия предусмотренных законодательством документов. Еще по 19 обращениям заявителям были направлены письма с разъяснением о том, что для 43 единиц оборудования специальное разрешение не требуется.

