В 2018 году Nar планирует увеличить количество базовых станций на 25%

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Nar планирует продолжить работы по оптимизации своей сети в 2018 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

По информации, в рамках работ, направленных на развитие и улучшение качества сетевых услуг, особое внимание будет уделено регионам Азербайджана, где будут проведены работы по оптимизации сети 3G и расширению охвата сети 4G (LTE). "Помимо этого, работы по усовершенствованию сетевых услуг, основанных на технологии LTE, на территории Баку и Абшеронского полуострова будут продолжены и в 2018 году, в результате чего абоненты смогут пользоваться преимуществами услуг связи еще более высокого качества. В целом, оператор планирует увеличить общее количество базовых станций на 25%, по сравнению с концом прошлого года", - говорится в сообщении.

Напомним, что в результате широкомасштабных оптимизационных работ, мобильный оператор предоставил абонентам возможность использовать услуги LTE не только в Баку и Абшеронском полуострове, но и в других регионах республики. Так, жители Гянджи стали первыми из жителей регионов, кто получил возможность использовать все преимущества сети четвертого поколения, обеспечивающей значительное увеличение скорости мобильного интернета. Благодаря скорости до 225 Мбит/с, которую способна обеспечить технология LTE, абоненты Nar, проживающие в Гяндже, могут более эффективно пользоваться интернет-ресурсами.

Подробную информацию о сети Nar можно получить на сайте nar.az.

Компания Azerfon начала свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой NarMobile.