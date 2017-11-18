Услуги 4G Azercell стремительно распространяются по регионам

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Компания Azercell, впервые представившая своим абонентам услугу 4G, а также нацеленная на предоставление высокоскоростного мобильного интернета во всех регионах Азербайджана, устанавливает новые 4G-станции.

Как сообщает Report, теперь абоненты Azercell могут воспользоваться услугой 4G не только в Баку, Абшеронском полуострове и Гяндже, но и в Барде, Шамкире и Лянкяране.

Так, с 10 ноября абоненты, желающие подключиться к услугам 4G, могут бесплатно приобретать SIM-карты, поддерживающие сеть LTE, в официальных сервисных пунктах, расположенных в Шамкире, Барде и Лянкяране.

Стоит отметить, что компания Azercell с целью стремительного усиления сети 4G и распространения ее в регионах запланировала сдать в эксплуатацию еще 127 станций 4G, 33 из которых приходятся на долю городов Баку, Сумгаит и Абшеронского полуострова, а 94 - на долю регионов.

Для информации сообщим, что невероятно высокая скорость, обеспечиваемая сетью 4G, позволяет более удобно пользоваться ТВ, видеоконференциями, онлайн-играми и различными приложениями, предлагаемыми в просторах интернета. Высокоскоростной интернет, обеспечиваемый сетью 4G, дает толчок развитию в частности, услуг M2M. Данная технология, позволяющая измерять, собирать и передавать данные, используется в банковской, транспортной сфере, а также в сфере здравоохранения, коммунальных услуг и т.д.

Следует отметить, что Azercell владеет самой крупной сетью 4G в стране. По сравнению с прошлым годом в 2017 году число пользователей интернета 4G Azercell увеличилось в 5 раз, а объем использования мобильного интернета на 55%. В течение прошлого года Azercell усилила свою сеть 4G на 84.1%.

Компания Azercell, старающаяся предоставить 4,5 миллионам абонентов высококачественные услуги, продолжает применять в стране новейшие технологии.