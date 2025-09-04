Университет ADA вошел в число сильнейших вузов ICPC

Университет ADA вошел в число ведущих вузов-участников Международной студенческой олимпиады по программированию (ICPC).

Как сообщает Report, об этом заявил президент фонда ICPC Билл Паучер на пресс-конференции, посвященной мировому финалу ICPC, который проходит в Баку.

"В итоговом рейтинге значатся 139 команд. Но важно помнить: за право оказаться здесь боролись более 63 тысяч студентов из свыше 3 300 университетов из 93 стран мира. Университет ADA вошел в их число, и вместе с ним - еще несколько университетов Азербайджана", - отметил Паучер.

По его словам, каждый человек уникален и ценен, а каждая культура - неповторима и бесценна.

"Баку - удивительный город с богатой историей. Взять хотя бы его старый город: он процветал и был цивилизован тогда, когда Европа лишь начинала открывать для себя новый мир. Это меняет наше восприятие. Гостеприимство, с которым нас встретили, действительно впечатляет. Но есть и нечто большее: мы видим живое сообщество, которое растет, развивается, созидает и уже десятилетиями вносит вклад в цифровую эпоху. Для нас, как гостей, этот опыт становится по-настоящему преобразующим. Технологии, которые поддерживают жизнь города, впечатляют", - добавил глава фонда.