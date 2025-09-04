Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан

    Университет ADA вошел в число сильнейших вузов ICPC

    ИКТ
    • 04 сентября, 2025
    • 15:57
    Университет ADA вошел в число сильнейших вузов ICPC

    Университет ADA вошел в число ведущих вузов-участников Международной студенческой олимпиады по программированию (ICPC).

    Как сообщает Report, об этом заявил президент фонда ICPC Билл Паучер на пресс-конференции, посвященной мировому финалу ICPC, который проходит в Баку.

    "В итоговом рейтинге значатся 139 команд. Но важно помнить: за право оказаться здесь боролись более 63 тысяч студентов из свыше 3 300 университетов из 93 стран мира. Университет ADA вошел в их число, и вместе с ним - еще несколько университетов Азербайджана", - отметил Паучер.

    По его словам, каждый человек уникален и ценен, а каждая культура - неповторима и бесценна.

    "Баку - удивительный город с богатой историей. Взять хотя бы его старый город: он процветал и был цивилизован тогда, когда Европа лишь начинала открывать для себя новый мир. Это меняет наше восприятие. Гостеприимство, с которым нас встретили, действительно впечатляет. Но есть и нечто большее: мы видим живое сообщество, которое растет, развивается, созидает и уже десятилетиями вносит вклад в цифровую эпоху. Для нас, как гостей, этот опыт становится по-настоящему преобразующим. Технологии, которые поддерживают жизнь города, впечатляют", - добавил глава фонда.

    Билл Паучер ICPC ADA
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    ADA Universiteti ICPC-nin ən güclü iştirakçıları sırasına daxil olub
    Английская версия Английская версия
    ADA University ranked among ICPC's strongest universities

    Последние новости

    16:42

    В Азербайджане увеличена субсидия для производителей хлопка

    АПК
    16:36

    В Азербайджане увеличились поступления по социальному страхованию, ОМС и от безработицы

    Финансы
    16:33

    Ронен Краус: Израиль и Азербайджан готовят до конца 2025 года несколько визитов высокого уровня -ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    16:25

    Аллахшукюр Пашазаде избран сопрезидентом влиятельной международной организации

    Религия
    16:20

    Налоговые поступления от ненефтегазового сектора за 8 месяцев выросли на 9%

    Финансы
    16:19

    Отозван посол Азербайджана в Болгарии

    Внешняя политика
    16:14

    В Берлине автомобиль въехал в толпу людей, среди пострадавших есть дети

    Другие страны
    16:06

    Посол: Экспорт из Украины в Азербайджан за 7 месяцев вырос почти на 9%

    Внешняя политика
    16:02
    Фото

    Азербайджан пригласил к сотрудничеству турецкие компании в сфере ветроэнергетики

    Энергетика
    Лента новостей