UNICRI: Для Азербайджана ключевым является организационная готовность к использованию ИИ - ИНТЕРВЬЮ

Инновации в области искусственного интеллекта (ИИ) открывают для государств новые перспективы, но вместе с тем ставят сложные вопросы - от этики и защиты прав человека до организационной готовности институтов. Азербайджан недавно представил свою национальную стратегию в сфере ИИ на 2025-2028 годы, сделав акцент на формирование безопасной и устойчивой экосистемы.

О том, как подход Межрегионального Научно-исследовательского института ООН по вопросам преступности и правосудия (UNICRI) соотносится с этой стратегией, какие возможности открываются для сотрудничества, а также почему грамотность в сфере ИИ становится ключевым фактором будущего, в интервью Report рассказал специалист по программам Центра по искусственному интеллекту и робототехнике UNICRI Одран Маккарти (Odhran McCarthy).

Представляем интервью читателям:

- Азербайджан недавно представил свою стратегию в области искусственного интеллекта (ИИ) на 2025–2028 годы, направленную на создание инновационной и безопасной экосистемы ИИ. Как подход UNICRI к управлению в сфере ИИ соотносится с национальной стратегией Азербайджана и какие существуют возможности для сотрудничества?

- Думаю, для Азербайджана очень важный акцент здесь делается именно на организационную готовность, на подготовку к этому. И во многом это гораздо меньше связано с технической стороной, чем с человеческим фактором. Как создать понимание внутри агентства о том, что такое ИИ? Как развивать потенциалы, культуру, экспертные знания, специалистов и так далее? Я думаю, это как раз то, что напрямую применимо к Азербайджану и, скорее всего, хорошо соотносится с его собственными стратегиями и видением, а также, честно говоря, с любыми странами, которые готовятся к инновациям и стремятся внедрять их ответственно.

- UNICRI сотрудничает с Интерполом в разработке инструментария для ответственных инноваций в области искусственного интеллекта в правоохранительных органах. Учитывая стремление Азербайджана модернизировать свои правоохранительные органы, какие конкретные аспекты этого инструментария могут быть наиболее полезны для азербайджанской полиции?

- При создании этого инструментария, который UNICRI и Интерпол разработали при поддержке Европейского союза, мы прежде всего пытались адаптировать происходящее в сфере ИИ к потребностям правоохранительного сообщества.

Очевидно, что ИИ - это что-то новое для всех нас, и мы все стараемся не отставать от развития. Поэтому во многом задача инструментария заключалась в том, чтобы дать фундаментальные знания и понимание об ИИ именно в контексте правоохранительных органов, адаптировать описание и объяснения под их специфику, чтобы сделать материал для них доступным. В этом отношении, я считаю, что самая большая ценность инструментария - это вводные руководящие материалы: что такое ИИ с точки зрения непрофессионала, как он применяется в сфере правоохранительной деятельности, какова роль прав человека, этики и что означает "ответственный ИИ" для полиции. Все это - базовая вводная информация, изложенная их языком, и именно это, на мой взгляд, является самым ценным вкладом для этого сообщества или для любого агентства, которое готовится к работе в этой сфере.

- Азербайджан стремится укрепить международное сотрудничество в области исследований и разработок в сфере ИИ. Как UNICRI может содействовать налаживанию более тесных связей между Азербайджаном и другими странами или международными организациями в области ИИ, особенно в сфере предотвращения преступности и правосудия?

- Это действительно новая сфера, и все мы только начинаем разбираться, как внедрять инновации и как делать это ответственно. И, думаю, нам всем есть чему поучиться друг у друга, и это большая часть нашего подхода. Как вы упомянули, мы разработали инструментарий, и следующий этап нашей работы заключается в том, чтобы внедрять его вместе с агентствами по всему миру.

Эта работа строится на сотрудничестве. В рамках нового этапа проекта, который называется AIPOL, финансируемого Европейским союзом и реализуемого совместно с Интерполом, мы собрали пять агентств со всего мира, чтобы они могли обменяться опытом и обсудить, что значит ответственное внедрение ИИ для их организаций. Как создать процессы и структуры, которые позволят внедрять инновации ответственно? Сотрудничество и совместная работа - это ключ к нашему подходу.

И, надеюсь, на будущих этапах этой работы у нас будет возможность вовлечь и Азербайджан.

- По мере развития технологий ИИ усиливаются опасения относительно приватности и этических аспектов. Какие меры рекомендует UNICRI, чтобы обеспечить соответствие разработок ИИ в Азербайджане международным стандартам в области прав человека и этическим принципам?

- Наш инструментарий делает акцент именно на концепции организационной готовности - и это действительно ключевой момент. Прежде чем начать использовать ИИ или интегрировать какой-либо инструмент, необходимо провести самооценку агентства: обсудить это с юридическим отделом, отделом кадров, офисом по вопросам этики, отделом общественной информации; понять текущие возможности организации, выявить пробелы и слабые стороны, проанализировать внутреннюю культуру агентства.

Именно такая ранняя и честная самооценка - это, на наш взгляд, первый важнейший шаг для снижения будущих рисков и проблем, которые неизбежно возникнут при внедрении технологий. Таким образом, самооценка и рефлексия на ранних этапах помогают подготовиться к более сложным вызовам, связанным с интеграцией ИИ в будущем.

- Учитывая значимость образования в области ИИ, как UNICRI может поддержать Азербайджан в формировании локальной экспертизы и потенциала в сферах этики ИИ, управления и применения его в секторах борьбы с преступностью и правосудия?

- Да, на мой взгляд, вопрос "грамотности в сфере ИИ" сейчас является одним из самых актуальных. Нужно расширять наши собственные знания и понимание того, как ИИ влияет на нас - как на общество, на отдельных людей, на организации.

В нашей работе с правоохранительным сообществом мы стремимся развивать именно эту грамотность в области ИИ. Уже в ноябре мы начинаем первый обучающий курс для руководителей правоохранительных органов - это своего рода программа по ИИ-грамотности для их старшего руководства. Цель - чтобы они начали обсуждать, что такое ИИ, как он влияет на их работу, что им необходимо знать. Это своего рода "ИИ 101". И это направление, которое мы активно развиваем, и я считаю, что подобные инициативы нужны гораздо шире, не только в правоохранительном секторе. Повышение грамотности в сфере ИИ - это, безусловно, ключевой шаг на ближайшее будущее.