СМИ: Huawei тайно помогла КНДР создать мобильную сеть

Компания Huawei Technologies втайне помогла правительству КНДР создать и поддерживать мобильную беспроводную сеть Koryolink.

Как передает Report, об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на анонимные источники и предоставленные ими документы.

Внутренние документы свидетельствуют, что Huawei сотрудничала с компанией Panda International Information Technology по нескольким проектам в течение по меньшей мере восьми лет и использовала ее в качестве канала для поставок КНДР оборудования для запуска сети Koryolink. По словам источников, сотрудники двух компаний работали совместно из недорогого отеля в Пхеньяне.Как показывают документы, предоставленные изданию источниками, Huawei участвовала в интеграции сети и предоставлении услуг в области программного обеспечения, а также по меньшей мере в одном проекте по расширению Koryolink. Один из сотрудников Huawei сообщил газете, что вгодах работал над автоматизированной системой ответного вызова для Koryolink - одним из нескольких усовершенствований, предложенных компанией КНДР.По словам источника, Koryolink, созданная в 2008 году, сейчас работает с устаревшим оборудованием, так как Huawei больше не предоставляет обновления и обслуживание."Все вместе эти сведения поднимают вопрос о том, нарушила ли Huawei, которая использовала американские технологии в своих комплектующих, американский экспортный контроль для доставки оборудования в КНДР", - пишет издание.Издание отмечает, что министерство торговли США сгода расследовало предполагаемые связи между Huawei и КНДР, но публично не связывало их между собой. Huawei сообщила в заявлении, что у компании "нет бизнеса" в КНДР, пишет газета.Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. В мае министерство торговли США внесло Huawei в "черный список", который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.