​Twitter запретит рекламу государственных СМИ

"В будущем мы не будем принимать рекламу от новостных медиакомпаний, которые контролируются государством. Все учетные записи, которые это затронет, смогут по-прежнему использовать Twitter для публичного общения, но не для рекламы".

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении компании.

"Эта политика не будет применяться к организациям, финансируемым налогоплательщиками, в том числе к независимым общественным каналам", - говорится в заявлении.

Twitter не привел подробного обоснования, заявив лишь, что хочет "защитить здоровый дискурс и открытое общение".