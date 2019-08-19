 Наверх

Twitter запретит рекламу государственных СМИ

​Twitter запретит рекламу государственных СМИ

"В будущем мы не будем принимать рекламу от новостных медиакомпаний, которые контролируются государством. Все учетные записи, которые это затронет, смогут по-прежнему использовать Twitter для публичного общения, но не для рекламы".

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении компании.

"Эта политика не будет применяться к организациям, финансируемым налогоплательщиками, в том числе к независимым общественным каналам", - говорится в заявлении.

Twitter не привел подробного обоснования, заявив лишь, что хочет "защитить здоровый дискурс и открытое общение".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!