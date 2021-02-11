Twitter заблокировал 500 аккаунтов в Индии по требованию властей

Twitter заблокировал в Индии 500 своих аккаунтов после требования властей принять меры

Twitter заблокировал в Индии 500 своих аккаунтов после требования властей принять меры "к прекращению распространения дезинформации и сообщений подстрекательского характера в связи с протестами индийских фермеров против новых сельскохозяйственных законов", передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы заблокировали часть аккаунтов, указанных в постановлениях о блокировке, в соответствии с нашей политикой в отношении скрытого контента в Индии. Эти учетные записи по-прежнему доступны за пределами Индии", - цитирует сообщение Twitter газета The Pioneer.

Заблокировав аккаунты, Twitter частично удовлетворил требования правительства Индии, отказавшись закрыть учетные записи новостных агентств, журналистов и политиков под предлогом того, что это "нарушило бы их фундаментальные права на свободное выражение мнения".