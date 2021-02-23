Twitter удалил связанные с властями Армении аккаунты

Twitter заблокировал 35 аккаунтов, связанных с властями Армении, деятельность которых была направлена против Азербайджана.

Twitter заблокировал 35 аккаунтов, связанных с властями Армении, деятельность которых была направлена против Азербайджана.

Как передает Report, cоответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте компании.

«В рамках нашей политики мы расследовали и удалили 35 аккаунтов, связанных с правительством Армении. Эти учетные записи были созданы для того, чтобы продвигать нарративы, направленные на Азербайджан и геостратегически выгодные для правительства Армении. В некоторых случаях фальшивые аккаунты якобы представляли государственных и политических деятелей Азербайджана, а также новостные агентства, заявляющие о своей деятельности в Азербайджане. Аккаунты занимались рассылкой спама, чтобы привлечь подписчиков и еще больше усилить этот нарратив», - говорится в заявлении.

Вместе с тем в компании сообщили об удалении 238 аккаунтов из Ирана, с помощью которых осуществлялись действия, нацеленные на "вмешательство в дискуссию, касающуюся первых теледебатов кандидатов в президенты США в 2020 году".