О нас
Report Georgia
Аудио новости

Twitter удалил связанные с властями Армении аккаунты

Twitter удалил связанные с властями Армении аккаунты Twitter заблокировал 35 аккаунтов, связанных с властями Армении, деятельность которых была направлена против Азербайджана.
ИКТ
23 февраля 2021 г. 22:29
Twitter удалил связанные с властями Армении аккаунты

Twitter заблокировал 35 аккаунтов, связанных с властями Армении, деятельность которых была направлена против Азербайджана.

Как передает Report, cоответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте компании.

«В рамках нашей политики мы расследовали и удалили 35 аккаунтов, связанных с правительством Армении. Эти учетные записи были созданы для того, чтобы продвигать нарративы, направленные на Азербайджан и геостратегически выгодные для правительства Армении. В некоторых случаях фальшивые аккаунты якобы представляли государственных и политических деятелей Азербайджана, а также новостные агентства, заявляющие о своей деятельности в Азербайджане. Аккаунты занимались рассылкой спама, чтобы привлечь подписчиков и еще больше усилить этот нарратив», - говорится в заявлении.

Вместе с тем в компании сообщили об удалении 238 аккаунтов из Ирана, с помощью которых осуществлялись действия, нацеленные на "вмешательство в дискуссию, касающуюся первых теледебатов кандидатов в президенты США в 2020 году".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Tvitter Azərbaycana görə Ermənistanla əlaqəli 35 hesabı blokladı

Новости партнеров

Самое важное

Президент: Азербайджан демонстрирует готовность закрыть страницу вражды, ненависти, противостояния
Президент: Азербайджан демонстрирует готовность закрыть страницу вражды, ненависти, противостояния
23 февраля 2021 г. 19:53
Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
23 февраля 2021 г. 17:51
Похоронен шехид Отечественной войны, выросший в детском доме
ФотоПохоронен шехид Отечественной войны, выросший в детском доме
23 февраля 2021 г. 15:33
Джейхун Байрамов встретится сегодня с Эрдоганом
Джейхун Байрамов встретится сегодня с Эрдоганом
23 февраля 2021 г. 09:25
В Азербайджане началась вакцинация депутатов
В Азербайджане началась вакцинация депутатов
22 февраля 2021 г. 16:02
Президент назначил нового начальника Госслужбы 
Президент назначил нового начальника Госслужбы 
22 февраля 2021 г. 15:33
Азербайджан назвал объемы экспорта газа в Турцию и Грузию
Азербайджан назвал объемы экспорта газа в Турцию и Грузию
22 февраля 2021 г. 15:06
Завтра в Анкаре пройдет встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана
Завтра в Анкаре пройдет встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана
22 февраля 2021 г. 11:01
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
20 февраля 2021 г. 14:16
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
20 февраля 2021 г. 12:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi