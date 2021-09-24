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Twitter добавляет возможность отправлять "чаевые" биткоинами

Twitter добавляет возможность отправлять "чаевые" биткоинами Сервис микроблогов Twitter добавляет функцию перевода биткоинов через сервис "Чаевые".
ИКТ
24 сентября 2021 г. 00:13
Twitter добавляет возможность отправлять чаевые биткоинами

Сервис микроблогов Twitter добавляет функцию перевода биткоинов через сервис "Чаевые".

Как передает Report со ссылкой на "Прайм", об этом сообщается на сайте компании.

"Теперь функция "Чаевые" доступна всем и имеет больше вариантов оплаты на выбор - даже криптовалютой. Сейчас люди могут оставить чаевые биткоином используя Strike - платежное приложение, построенное на Bitcoin Lightning Network, что позволяет людям отправлять и получать биткоины", - говорится в релизе.

Сперва "чаевые" станут доступны для пользователей iOS, а в ближайшие недели - пользователям Android, уточняет компания.

Отмечается также, что Strike уже доступен жителям Сальвадора и США, за исключением Гавайев и Нью-Йорка.

Включить функцию "Чаевые" можно в профиле, переводы можно будет совершать как обычными денежными средствами, так и биткоином, через одну из доступных платежных систем и платформ, среди которых (в зависимости от страны) доступны Patreon, Venmo, Bandcamp, Cash App, GoFundMe и другие.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

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