Twitter будет верифицировать аккаунты, связанные с проверенными организациями

Аккаунты пользователей социальной сети Twitter будут автоматически получать отметку верификации в том случае, если они связаны с организацией, которая уже прошла проверку.

Аккаунты пользователей социальной сети Twitter будут автоматически получать отметку верификации в том случае, если они связаны с организацией, которая уже прошла проверку.

Как передает Report, об этом в своем Twitter написал владелец компании, американский предприниматель Илон Маск.

"Аккаунт в Twitter любого человека, связанного с верифицированной организацией, верифицируется автоматически", - говорится в публикации.

Также предприниматель опубликовал ссылку, пройдя по которой и зарегистрировавшись, за 7 долларов в месяц можно получить голубую галочку верификации.

В четверг Маск сообщил, что платная верификация аккаунтов в Twitter под названием Twitter Blue отныне доступна для пользователей по всему миру. Подписка Twitter Blue позволяет пользователям соцсети получать синюю галочку в своих учетных записях, которая свидетельствует о подлинности их аккаунтов.