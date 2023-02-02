Турецкие власти начали антимонопольное расследование в отношении Google

Совет по конкуренции Турции возбудил дело против компании Google, ее материнской и дочерних структур в связи с нарушением антимонопольного законодательства в части предоставления услуг поиска в интернете.

Совет по конкуренции Турции возбудил дело против компании Google, ее материнской и дочерних структур в связи с нарушением антимонопольного законодательства в части предоставления услуг поиска в интернете.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении антимонопольного регулятора.

Расследование, как следует из сообщения ведомства, ведется против Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited и турецкого отделения компании. "Департаментом по конкуренции было проведено предварительное следствие о злоупотреблениях со стороны этих компаний их доминирующим положением на рынке поисковых услуг", - отметил регулятор.

Результаты этого расследования обсудила Комиссия по конкуренции, которая "сочла полученную информацию, документы и выводы серьезными и достаточными для возбуждения дела об экономической добросовестности компании".