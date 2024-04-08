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Турция подала заявку на участие в российско-китайской лунной станции

Турция подала заявку на участие в российско-китайской лунной станции Турция подала заявку на участие в новой международной лунной станции, создаваемой Россией и Китаем.
ИКТ
8 апреля 2024 г. 13:31
Турция подала заявку на участие в российско-китайской лунной станции

Турция подала заявку на участие в новой международной лунной станции, создаваемой Россией и Китаем.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"В рамках международной лунной станции планируется участие и других стран, это не только российско-китайская или китайско-российская станция. Есть заявки на участие в станции от Турции, например, и от других стран", - сказал он.

По его словам, сейчас достаточно много в азиатском регионе амбициозных крупных стран с приличными бюджетами, которые заинтересованы в космических исследованиях с дальней перспективой.

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Версия на английском языке Türkiye applied to participate in Russian-Chinese lunar station

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