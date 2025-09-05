Турал Мамедов: Почти 263 млн вредоносных переходов заблокировано через сеть AzStateNet

В Азербайджане в первом полугодии практически не было ни одного дня без DDoS-атак.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления Специальной службы связи и информационной безопасности Турал Мамедов на VI саммите ИТ-руководителей государственных структур.

Он отметил, что общий объем отраженных атак составил 300 Тбит/с.

"Было зафиксировано 18 атак мощностью 1 Гбит/с. В тот же период через сеть AzStateNet заблокировано 262,92 млн вредоносных переходов, центральная антивирусная система остановила более 12,3 млн зараженных файлов, а система защиты Sandbox нейтрализовала 61 482 вредоносных электронных документа", - добавил Мамедов.