Турал Мамедов: Для расследования крупных кибератак создаются специальные группы

Кибератаки против Азербайджана непрерывно продолжаются и фиксируются практически ежедневно.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов.

По его словам, интенсивность атак меняется, однако DDoS-атаки наблюдаются каждый день:

"Наряду с этим наблюдаются также фишинговые атаки, операции через электронную почту, а также распространенные в последнее время случаи заражения аккаунтов граждан и перехвата данных через Telegram".

Мамедов добавил, что все эти процессы находятся под постоянным контролем:

"При выявлении более крупных и более значимых кибератак для их расследования формируются специальные группы, проводится анализ, результаты которого передаются в соответствующие ведомства. Это позволяет выявлять лица, стоящие за атаками, и принимать необходимые меры".