Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026
    Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026

    Турал Мамедов: Для расследования крупных кибератак создаются специальные группы

    ИКТ
    • 05 сентября, 2025
    • 11:55
    Турал Мамедов: Для расследования крупных кибератак создаются специальные группы

    Кибератаки против Азербайджана непрерывно продолжаются и фиксируются практически ежедневно.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов.

    По его словам, интенсивность атак меняется, однако DDoS-атаки наблюдаются каждый день:

    "Наряду с этим наблюдаются также фишинговые атаки, операции через электронную почту, а также распространенные в последнее время случаи заражения аккаунтов граждан и перехвата данных через Telegram".

    Мамедов добавил, что все эти процессы находятся под постоянным контролем:

    "При выявлении более крупных и более значимых кибератак для их расследования формируются специальные группы, проводится анализ, результаты которого передаются в соответствующие ведомства. Это позволяет выявлять лица, стоящие за атаками, и принимать необходимые меры".

    Турал Мамедов DDoS-атаки борьба
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    XRİTDX: Əhəmiyyətli kiberhücumların araşdırılması üçün xüsusi qruplar yaradılır

    Последние новости

    12:30

    СЭБ сообщила о прогрессе в расследовании фишинговых атак через Telegram

    ИКТ
    12:28

    Азербайджан поблагодарил ICAO за помощь в расследовании крушения самолета AZAL близ Актау

    Инфраструктура
    12:27

    Марокканское издание: В Баку впечатляюще переплетаются контрасты прошлого и будущего

    Туризм
    12:24

    Генсек ICAO: Важен переход гражданской авиации Азербайджана на новый этап развития

    Инфраструктура
    12:23

    Финляндия присоединилась к декларации о мирном урегулировании конфликта в Палестине

    Другие страны
    12:17

    Оштрафован виновник пожара в физулинском селе Бабы

    Происшествия
    12:04

    Милли Меджлис проведет специальное заседание, посвященное Вашингтонским соглашениям

    Милли Меджлис
    12:00
    Фото

    Ронен Краус: Я оптимистично настроен на дальнейшее углубление сотрудничества Израиля с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ

    Внешняя политика
    11:55

    Токаев: Добыча нефти в Казахстане в ближайшее время достигнет 100 млн тонн в год

    В регионе
    Лента новостей