Турал Мамедов: Для расследования крупных кибератак создаются специальные группы
- 05 сентября, 2025
- 11:55
Кибератаки против Азербайджана непрерывно продолжаются и фиксируются практически ежедневно.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов.
По его словам, интенсивность атак меняется, однако DDoS-атаки наблюдаются каждый день:
"Наряду с этим наблюдаются также фишинговые атаки, операции через электронную почту, а также распространенные в последнее время случаи заражения аккаунтов граждан и перехвата данных через Telegram".
Мамедов добавил, что все эти процессы находятся под постоянным контролем:
"При выявлении более крупных и более значимых кибератак для их расследования формируются специальные группы, проводится анализ, результаты которого передаются в соответствующие ведомства. Это позволяет выявлять лица, стоящие за атаками, и принимать необходимые меры".