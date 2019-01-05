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    Трамп предложил Apple перенести производство из Китая в США

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп предлагал главе корпорации Apple Тиму Куку перенести производство своей продукции из Китая в Соединенные Штаты.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, американский лидер сообщил об этом, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

    "Apple - чудесная компания. Но не забывайте: Apple производит свои товары в Китае. Я предлагал Тиму Куку, моему хорошему другу: "Производите свои товары в Соединенных Штатах, постройте прекрасные производственные площадки", - сказал президент.

    Дональд Трамп не отметил, какой ответ поступил от главы компании на такое предложение.

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