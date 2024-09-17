Токаев предложил германским партнерам принять участие в проекте ВОЛС по дну Каспия

Германия может принять участие в проекте по строительству волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря, который реализуется Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном.

Германия может принять участие в проекте по строительству волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря, который реализуется Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, с таким предложением президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи лидеров Центральной Азии и Германии в Астане.

"Наша страна совместно с Узбекистаном и Азербайджаном прорабатывает проект строительства линии по передаче "зеленой" энергии по дну Каспийского моря и далее в страны Европы. Предлагаем германским партнерам рассмотреть возможность участия в этом стратегическом проекте", - сказал он.

Отметим, что в июне прошлого года в рамках визита экс-премьера Казахстана Алихана Смаилова в Азербайджан "Казахтелеком" и AzerTelecom подписали соглашение акционеров о создании СП. Предприятие будет отвечать за строительство и эксплуатацию Транскаспийской ВОЛС по маршруту "Азербайджан-Казахстан" по дну Каспия.

Длина кабельной линии составит 380 км, а пропускная способность новой магистрали будет доходить до 400 терабит/с.