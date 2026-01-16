TikTok внедряет новую технологию определения возраста для Европы

TikTok начнет в ближайшие недели внедрять в Европе новую технологию определения возраста пользователей, чтобы точнее выявлять и удалять аккаунты детей младше 13 лет в условиях усиливающегося контроля со стороны регуляторов.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, технология прошла годовое тестирование в Европе и анализирует информацию в профилях, опубликованные видео и поведение пользователей. Если система заподозрит, что аккаунт принадлежит ребенку, его проверят модераторы - блокировка не будет автоматической.

Система запускается на фоне усиленного контроля со стороны европейских властей, которые требуют надежной проверки возраста пользователей при строгих правилах защиты данных. Сейчас действующие методы либо ненадежны, либо нарушают конфиденциальность.

Ранее Австралия запретила детям до 16 лет пользоваться соцсетями, Европарламент продвигает возрастные ограничения на всех платформах, а Дания планирует запрет для пользователей младше 15 лет. В Великобритании пилотная проверка позволила удалить тысячи аккаунтов детей до 13 лет.

TikTok признал, что пока нет универсального способа подтверждать возраст без нарушения конфиденциальности. Для апелляций компания будет использовать проверку по лицу через Yoti, а также проверки с помощью кредитной карты или государственных документов. Аналогично, Meta использует Yoti для Facebook.

Новая технология разработана специально для Европы и соответствует требованиям местных регуляторов. В разработке TikTok сотрудничал с Ирландской комиссией по защите данных, ведущим европейским регулятором по вопросам приватности.

Компания отметила, что европейских пользователей уведомят о запуске новой системы.