О нас
Report Georgia
Аудио новости

TikTok увеличит максимальную продолжительность видео в три раза

TikTok увеличит максимальную продолжительность видео в три раза В самом начале TikTok ограничивал длительность видео всего лишь 15 секундами
ИКТ
6 июля 2021 г. 12:28
TikTok увеличит максимальную продолжительность видео в три раза

Сервис TikTok официально объявил, что добавит в приложение поддержку более длинных видео. Благодаря этому пользователи смогут загружать контент продолжительностью до 3 минут. Компания впервые опробовала эту функцию в самом конце прошлого года, предложив ее некоторым участникам.

Как передает Report со ссылкой на ITC, в самом начале TikTok ограничивал длительность видео всего лишь 15 секундами.

В 2020 году это ограничение было ослаблено, и пользователи получили возможность добавлять видео длительностью в 1 минуту. Однако для некоторых форматов 60 секунд недостаточно, поэтому такие видеоролики, как пошаговые инструкции по приготовлению пищи, уроки красоты или образовательные материалы, часто делятся на несколько частей, чтобы добавить весь контент.

Менеджер по продукту в TikTok Дрю Кирчхофф говорит, что с более длинными видео у авторов "будет холст для создания новых или расширенных типов контента на TikTok, с гибкостью немного большего пространства".

Новая возможность создания более длинных видеороликов будет доступна всем пользователям платформы в ближайшие недели. Приложение уведомит пользователя, когда эта опция станет доступна для него.

Ранее сообщалось, что китайская компания ByteDance Ltd., которой принадлежит сервис TikTok, увеличила выручку в 2020 году более чем в два раза. Так, выручка по итогам года составила 34,3 млрд долларов США, что на 111% больше, чем годом ранее.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Тарифный совет о ценах на природный газ
Тарифный совет о ценах на природный газ
30 июня 2021 г. 17:21
В Азербайджане введен ночной тариф на электроэнергию
В Азербайджане введен ночной тариф на электроэнергию
30 июня 2021 г. 17:12
Ризван Гусейнов: Пашинян - меньшее из зол - ИНТЕРВЬЮ
Ризван Гусейнов: Пашинян - меньшее из зол - ИНТЕРВЬЮ
29 июня 2021 г. 13:35
SOCAR сократил расход топлива на 28%
SOCAR сократил расход топлива на 28%
30 июня 2021 г. 17:00
SOCAR прокомментировала пожар в Каспийском море
SOCAR прокомментировала пожар в Каспийском море
4 июля 2021 г. 22:43
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма дельта - ЭКСКЛЮЗИВ
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма "дельта" - ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 14:01
Граждане Азербайджана смогут летать в Грузию без ПЦР-теста
Граждане Азербайджана смогут летать в Грузию без ПЦР-теста
3 июля 2021 г. 12:29
Минэкологии прокомментировало взрыв в Каспийском море
Минэкологии прокомментировало взрыв в Каспийском море
4 июля 2021 г. 23:33
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 42 градусов
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 42 градусов
4 июля 2021 г. 12:10
Ввозимая из Украины в Азербайджан карамель Roshen оказалась непригодной к употреблению
Ввозимая из Украины в Азербайджан карамель Roshen оказалась непригодной к употреблению
29 июня 2021 г. 15:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi