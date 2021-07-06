TikTok увеличит максимальную продолжительность видео в три раза

В самом начале TikTok ограничивал длительность видео всего лишь 15 секундами

Сервис TikTok официально объявил, что добавит в приложение поддержку более длинных видео. Благодаря этому пользователи смогут загружать контент продолжительностью до 3 минут. Компания впервые опробовала эту функцию в самом конце прошлого года, предложив ее некоторым участникам.

Как передает Report со ссылкой на ITC, в самом начале TikTok ограничивал длительность видео всего лишь 15 секундами.

В 2020 году это ограничение было ослаблено, и пользователи получили возможность добавлять видео длительностью в 1 минуту. Однако для некоторых форматов 60 секунд недостаточно, поэтому такие видеоролики, как пошаговые инструкции по приготовлению пищи, уроки красоты или образовательные материалы, часто делятся на несколько частей, чтобы добавить весь контент.

Менеджер по продукту в TikTok Дрю Кирчхофф говорит, что с более длинными видео у авторов "будет холст для создания новых или расширенных типов контента на TikTok, с гибкостью немного большего пространства".

Новая возможность создания более длинных видеороликов будет доступна всем пользователям платформы в ближайшие недели. Приложение уведомит пользователя, когда эта опция станет доступна для него.

Ранее сообщалось, что китайская компания ByteDance Ltd., которой принадлежит сервис TikTok, увеличила выручку в 2020 году более чем в два раза. Так, выручка по итогам года составила 34,3 млрд долларов США, что на 111% больше, чем годом ранее.