TikTok просит суд отложить срок исполнения указа Дональда Трампа

Срок исполнения его указа заканчивается 12 ноября

Популярная соцсеть TikTok и ее материнская компания, китайская ByteDance, обратились в апелляционный суд Вашингтона с просьбой дать им дополнительное время для исполнения августовского указа Дональда Трампа по принудительному выделению TikTok из состава ByteDance.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", срок исполнения указа заканчивается 12 ноября, однако к этому времени компания и представители администрации Трампа не успели выработать окончательного способа для его осуществления.

TikTok также отмечает, что пока неясно, что произойдет после истечения крайнего срока исполнения указа, и просит суд вынести свое решение по этому поводу. Как известно, Дональд Трамп одно время угрожал вовсе запретить использование TikTok на территории США, но потом смягчил свою позицию, потребовав, чтобы TikTok перешел во владение «настоящей американской компании».

После того как TikTok подала в суд Вашингтона свое обращение, представители Министерства финансов США, участвующие в решении вопроса с TikTok, заявили, что они «по-прежнему нацелены на поиск решения, которое исключало бы угрозы национальной безопасности».

Администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. Его владелец — компания ByteDance — это отрицает. Между тем, Дональд Трамп в августе подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой TikTok", в котором дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.