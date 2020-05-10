​Tesla возобновляет работу

Американская автомобильная компания Tesla объявила о возобновлении работы на заводе во Фримонте (штат Калифорния).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в опубликованном в блоге компании.

"Принимая во внимание рекомендации губернатора Калифорнии, которые подкреплены наукой и достоверными данными сферы здравоохранения, тот факт, что федеральное правительство и власти штатов относят производителей автомобилей к объектам жизнеобеспечения населения, а также наш хорошо отлаженный план по обеспечению безопасности, Tesla начала процесс возобновления деятельности", - говорится в сообщении.

Ранее, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что ряд предприятий смогут вернуться к производству с 8 мая. В то же время администрация округа Аламида, к которому относится город Фримонт, выступила против возобновления работы, несмотря на попытки компании вести диалог. В связи с этим руководство Tesla 9 мая подало иск с целью признания предписаний местных властей не имеющими законной силы. В субботу глава Tesla Илон Маск заявил о переносе штаб-квартиры компании из Пало-Альто (штат Калифорния) из-за сохраняющегося запрета властей на возобновление работы ее завода во Фримонте.