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    Технический директор Twitter Адам Мессингер покидает компанию

    После 5 лет работы я решил покинуть Twitter и сделать передышку

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Технический директор Twitter Адам Мессингер объявил о своем уходе из компании.

    Как передает Report, об этом он сообщил в своем микроблоге.

    «После 5 лет работы я решил покинуть Twitter и сделать передышку. Благодарю Джека Дорси за предоставленные возможности и мою команду за это путешествие», — говорится в сообщении Мессингера.

    В начале декабря стало известно, что Twitter приобрел стартап Yes! и назначил его главу Кейта Коулмана исполнительным вице-президентом компании.

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