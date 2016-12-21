Технический директор Twitter Адам Мессингер покидает компанию

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Технический директор Twitter Адам Мессингер объявил о своем уходе из компании.

Как передает Report, об этом он сообщил в своем микроблоге.

«После 5 лет работы я решил покинуть Twitter и сделать передышку. Благодарю Джека Дорси за предоставленные возможности и мою команду за это путешествие», — говорится в сообщении Мессингера.

В начале декабря стало известно, что Twitter приобрел стартап Yes! и назначил его главу Кейта Коулмана исполнительным вице-президентом компании.