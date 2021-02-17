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Стоимость SpaceX взлетела до 74 млрд долларов

Стоимость SpaceX взлетела до 74 млрд долларов Американская аэрокосмическая корпорация завершила привлечение долевого финансирования в размере 850 млн долларов США
ИКТ
17 февраля 2021 г. 11:06
Стоимость SpaceX взлетела до 74 млрд долларов

Американская аэрокосмическая корпорация SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, привлекла 850 миллионов долларов США, после чего компания оценивается в 74 миллиарда долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает канал CNBC со ссылкой на источники.

"На прошлой неделе SpaceX завершила очередной раунд гигантского долевого финансирования в размере 850 миллионов долларов США, сообщили CNBC люди, знакомые с ситуацией, в результате чего оценка компании взлетела до 74 миллиардов долларов США", — говорится в сообщении канала.

CNBC сообщает, что компания получила финансирование в объеме 419,99 доллара США за акцию. Это позволило увеличить оценку компании примерно на 60% с 46 миллиардов долларов США. Ранее в августе 2020 года компания уже привлекла 1,9 миллиарда долларов США.

Также указывается, что инсайдеры компании и существующие инвесторы смогли дополнительно продать акции на сумму в 750 миллионов долларов США. Кроме того, отмечается, что компания привлекла лишь часть финансирования, доступного на рынке. По словам собеседников канала, компания получила "безумный спрос", оцениваемый на порядка 6 миллиардов долларов США всего за три дня.

Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) — американская компания, производитель космической техники. Основана в 2002 году Илоном Маском с целью сократить расходы на полёты в космос и для открытия пути к колонизации Марса.

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Версия на английском языке Value of SpaceX skyrockets to $74B

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