Президент: Стоимость одного товара раздувается в несколько раз – в 3 раза, в 4 раза, это – преступление

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ "Стоимость одного товара раздувается в несколько раз – в 3 раза, в 4 раза. Это – преступление, бессовестность, измена государству, и люди, совершившие эти деяния, сейчас привлекаются к ответственности. Это должно стать уроком для всех, также и для всех структур. Поэтому уверен, что очень строгий контроль создаст хорошие возможности для того, чтобы подобные явления не повторились".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе заседания Кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития в 2015 году и предстоящим задачам.

Президент отметил необходимость предпринять еще более серьезные шаги в области развития информационно-коммуникационного сектора.

"Этот сектор имеет огромный потенциал. В этой сфере наблюдается развитие. Но и в данном секторе должна быть обеспечена полная прозрачность, и государство должно получать пользу от его развития, так как на сегодняшний день вкладываются только государственные инвестиции, предоставляются кредиты, реализуются проекты в информационно-коммуникационной сфере. У нас два спутника. То есть государство уже должно получать пользу, доход от этого. Но, к сожалению, порой доход идет в другие карманы, государство не получает пользы, здесь тоже должна быть обеспечена полная прозрачность. Посреднические компании необоснованно зарабатывают здесь большие деньги, их деятельность необходимо остановить. То есть все доходы должны поступать государству, в бюджет, за счет этого сектор информационно-коммуникационных технологий будет развиваться и дальше. Государство уже выделило на эту сферу более чем достаточные средства. Проверки показывают, что эти средства были использованы бессовестно. Речь здесь идет не о расточительстве, а о крупном преступлении. В настоящее время прокуратура серьезно занимается этим", - заявил президент И. Алиев.